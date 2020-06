2020 ist ein Jahr, welches wohl niemand so schnell vergessen wird. Das Jahr begann für viele Anleger erfreulich. Wer sein Geld an der Börse investiert hatte, erfreute sich über den starken Auftakt diesen Jahres. Allzeitrekorde am Deutschen Aktienindex erweckten augenscheinlich neue Chancen am Aktienmarkt. Zuvor erwartete Einbrüche schienen sich ins Positive gewandelt zu haben. So schien die vielfach prognostizierte Rezession sich nicht zu bewahrheiten und auch im Handelsstreit zwischen den Supermächten USA und China kam es im Januar diesen Jahres, mit der Unterzeichnung eines Teilabkommens, zum Aufatmen. Lange Zeit hatten die in infolge des Handelskriegs verhängten Strafzölle, das globale Wirtschaftswachstum gehemmt und für Verunsicherungen gesorgt. Die Weichen für ein wirtschaftlich starkes Jahr schien gelegt zu sein.

Dann kam das Corona-Virus. Ein bisher gänzlich unbekanntes Virus führte unter anderem zu Hilfspaketen der Regierung, Betriebsschließungen vieler Unternehmungen und einer sehr kritischen Situation am Arbeitsmarkt. Etliche Neuansteckungen und Todesfälle durch Corona spiegelte sich in der Wirtschaft wider. Produktionsausfälle vieler Unternehmen hatten u.a. Lieferschwierigkeiten in der Wertschöpfungskette anderer Unternehmen zur Folge. Die Folgen des Virus sind weitreichend. Die Börse reagierte mit massiven Einbrüchen auf diese außergewöhnliche Situation. Viele Unternehmen kürzen oder streichen gänzlich die Dividendenzahlungen. Anleger gerieten unter Druck und flüchteten infolgedessen vermehrt in sichere Anlagen. Bonitätsstarke Zinspapiere scheinen hier eine beliebte Alternative darzustellen. Doch am Zinsmarkt herrscht unverändert Ebbe. Wer aber aus seinem Geld Gewinne schöpfen möchte, wird hier sicher nicht als Gewinner hervorgehen. Betrachtet man die geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen im Zuge dieser Krise, wird ein Anstieg auf dem Zinsmarkt in den nächsten Jahren nicht vermutet.