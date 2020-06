Ein Halbjahr mit Corona – Fragen und Antworten im aktuellen Auf und Ab

Wir hatten im Vorfeld des Lockdowns mobile Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter/innen eingerichtet, die auch bereits in Vor-Ort-Kundenterminen zum Einsatz kamen. Eine Umstellung auf Homeoffice war kurzfristig möglich, sodass die Erreichbarkeit und vor allem die Betriebssicherung jederzeit gewährleistet war. Sicherlich mussten wir uns persönlich anpassen, da natürlich jeder unterschiedliche Voraussetzungen zu Hause hat, etwa zur Kinderbetreuung. Unsere Kunden hatten und haben aber den gleichen Kontakt mit gleicher Expertise, selbstverständlich vermehrt via Telefon und Video.

Wie gehen Ihre Kunden damit um – was zählt besonders?

Entscheidend ist in derartigen Ausnahmesituationen nicht nur die Kundennähe, sondern auch die Transparenz über das, was man tut – und wie man es tut. Persönlich hat dies aus meiner Sicht viel mit kompetenter Betreuung und einem langjährigen bzw. intensiven Vertrauen zu tun. Wir geben Orientierung. In der Krise und bei unklarer Sicht ist das so bedeutend wie nachgefragt – und eben nicht, wenn nur die Sonne scheint. Zentral ist auch, dass wir grundsätzlich einen längerfristigen Anlagehorizont haben, also mehr als fünf Jahre. Heißt: Vor allem bei Erstgesprächen klären wir klar und ohne Umschweife auf zu Renditeerwartung und den damit zu erwartenden Risiken – auch auf lange Sicht.

Blick auf die Fakten: Gerade in Krisenzeiten trennt sich die Spreu vom Weizen. Wie haben sich Ihre Kundenportfolios entwickelt?

Wir gehen in der individuellen Vermögensverwaltung, passend zur persönlichen Lebensplanung, auf die vom Kunden gesteckten Ziele ein, sodass es kein einheitliches Standardportfolio zur Messung gibt. Aber nehmen wir exemplarisch mal ein Portfolio ausgehend von einer neutralen Aktienquote von 70 Prozent. Ohne konkrete Zahlen zu nennen, haben wir es über aktives Management und Quotensteuerung geschafft, die neutrale Benchmark* zu schlagen.