Die Vierzylinder-Dieselmotoren OM 622 und OM 626 der Größe 1,6 Liter wurden von 2014 bis 2018 von der Daimler AG in Mercedes-Fahrzeuge eingesetzt. Zuerst baute der Stuttgarter Autokonzern die Motoren in die C-Klasse ein, später wurden die Dieselmotoren auch in weiteren Modellen verbaut.

Die Daimler-Motoren OM 622 und OM 626 sind in zahlreichen Fahrzeugen der Marke Mercedes verbaut worden. Die beiden Dieselmotoren enthalten allerdings eine unzulässige Abschalteinrichtung, die die Abgasreinigung manipuliert. Fahrzeuge mit einem OM 622 oder OM 626 sind daher vom Abgasskandal betroffen und müssen zurück in die Werkstätten.

Der Grundmotor des OM 622 und OM 626 stammt eigentlich von Renault. Die Daimler AG hatte den Renault R9M-Motor lediglich angepasst – und dabei eine manipulative Software auf die Motorsteuerung aufgespielt. Die Software bewirkt, dass der Motor erkennt, wann sich das Fahrzeug in einer Testsituation der Zulassungsbehörden befindet. Die Abgasreinigung funktioniert dann in vollem Umfang und das Auto wird für den Verkehr auf der Straße zugelassen. Im Straßenbetrieb hingegen drosselt der Motor die Abgasreinigung oder schaltet sie vollständig ab. So überschreitet der Mercedes mit OM 622- oder OM 626-Motor die gesetzlichen Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide. Das zuständige Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hält dieses Vorgehen für illegal und ordnete Rückrufe für Mercedes-Fahrzeuge mit den Dieselmotoren OM 622 und OM 626 an. Die behördlichen Rückrufe werden vom KBA überwacht.

Dieselmotor OM 622 vor allem im Mercedes Vito verbaut

Der OM 622 wurde für den Antrieb von Transportern entwickelt und ist in den leistungsschwächeren Versionen des Mercedes Vito zu finden. Im Jahr 2018 ordnete das Kraftfahrt-Bundesamt verpflichtende Rückrufe für rund 280.000 Dieselfahrzeuge von Mercedes an – darunter auch für den Mercedes Vito mit dem OM 622. Diese beiden Vito-Modelle sind bisher von den amtlichen Rückrufen betroffen:

· Vito 109 CDI

· Vito 111 CDI

Rückruf der Mercedes C-Klasse wegen OM 626

Den Dieselmotor OM 626 baute die Daimler AG hauptsächlich in den Fahrzeugen der Mercedes C-Klasse ein. Da auch dieser Motor eine unzulässige Abschalteinrichtung enthält, verpflichtete das KBA Daimler zu einem Rückruf. Verschiedene Modelle der C-Klasse werden nun unter dem Hersteller-Code 5499302 in die Werkstätten beordert. Rund 11.400 Fahrzeuge sind allein in Deutschland von diesem Rückruf betroffen. In der Werkstatt soll dann die „unzulässige Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems“, so die Beschreibung des Kraftfahrt-Bundesamts, deaktiviert werden. Diese Modelle mit OM 626-Motor werden vom KBA zurückgerufen:

· C 180 BlueTEC

· C 180 d

· C 200 BlueTEC

· C 200 d

