Das erzwungene Delisting chinesischer ADRs von der Börse: Ein Glücksfall für Hongkong

von Fabrice Jacob, CEO JK Capital Management Ltd., einem Unternehmen der La Française-Gruppe

Als Teil seiner Anti-China-Strategie verabschiedete der US-Senat am 20. Mai 2020 das 'Gesetz zur Rechenschaftspflicht ausländischer Unternehmen' (Holding Foreign Companies Accountable Act). Es soll verhindern, dass chinesische Unternehmen in Form von American Depository Receipts (ADRs) in den Vereinigten Staaten gelistet werden, wenn sie drei aufeinanderfolgenden Jahren die Überprüfungen des Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) nicht bestehen. Die kritischste zu erfüllende Bedingung ist, dass das PCAOB Zugang zu den Prüfungsunterlagen lokaler Wirtschaftsprüfer in China erhält. Dies verstößt gegen chinesisches Recht, das den Versand von Prüfungsunterlagen ins Ausland unter allen Umständen ausschließt. Es handelt sich also um eine Sackgasse und eine Grauzone, die schon seit Jahren bestehen. Diese wurden nie beseitigt, bis die Senatoren John Kennedy (Republikaner) und Chris Van Hollen (Demokrat) ihre Gesetzesvorlage einreichten. Der Gesetzesentwurf muss noch vom Repräsentantenhaus verabschiedet und von Präsident Trump bestätigt werden, bevor das Gesetz in Kraft tritt.

Damit hat die US-Gesetzgebung wahrscheinlich eine Kettenreaktion ausgelöst, die das Wachstum der chinesischen Aktienmärkte - Hongkong, Shanghai und Shenzhen - auf Kosten der US-Märkte beschleunigen wird. Sechs Monate nachdem Alibaba (Marktkapitalisierung von 592 Mrd. US-Dollar) ein Zweitlisting in Hongkong erhielt, wächst die Liste der chinesischen Unternehmen, die derzeit in New York gehandelt werden und ein Zweitlisting in Hongkong anstreben, beinahe täglich. In den vergangenen zwei Wochen folgten Netease (Marktkapitalisierung von 58 Mrd. US-Dollar) und JD.com (91 Mrd. US-Dollar) den Spuren von Alibaba. Gerüchte besagen, dass Yum China (20 Mrd. US-Dollar), Trip.com (15 Mrd. US-Dollar), Huazhu (11 Mrd. US-Dollar), TAL (40 Mrd. US-Dollar) und New Oriental Education (22 Mrd. US-Dollar) in den Startlöchern stehen. Insgesamt sind es etwa 250 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar, die wahrscheinlich denselben Weg einschlagen und schließlich innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre, wenn nicht schon deutlich früher, von der New Yorker Börse delistet werden.