Wie dauerhaft ist die Erholung?

Niemand war auf die beispiellose Intensität der Corona-Pandemie vorbereitet. Aber für die Experten von Edmond de Rothschild ist klar: Die Behörden haben entschlossen auf die Herausforderungen reagiert. Nach einigen Tagen des Zögerns setzten sie Maßnahmen in Gang, die verhinderten, dass aus der Krise eine Katastrophe wurde.

Innerhalb nur weniger Wochen konnte nach unserer Ansicht Folgendes abgewendet werden:

Die Erholung war spektakulär

Größere Risiken sind zwar noch nicht verschwunden, aber die mit ihnen verbundenen Gefahren sind zurückgegangen und die Wiedereröffnungsstrategien verlaufen momentan zufriedenstellend. Daten aus den Bereichen Verkehr, Hotel- und Restaurantreservierungen deuten darauf hin, dass sich die Menschen wieder deutlich mehr bewegen. Fügt man die überraschenden Arbeitsplatzgewinne im Mai in den USA hinzu, so entsteht der Eindruck, dass sich die Wirtschaft schneller erholt als erwartet. Die Erholung an den Finanzmärkten war spektakulär. Jetzt ist die große Frage, ob sie von Dauer sein kann.