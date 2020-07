Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Verlusten in die neue Handelswoche gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,10 Prozent auf 175,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,42 Prozent.

Marktteilnehmer erklärten die schwächere Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren mit der überwiegend freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Auch in Europa werden die meisten Börsen freundlich erwartet. Nach wie vor wägen die Anleger die Chancen einer wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise gegen das Risiko neuer Infektionswellen ab. Insbesondere in den USA ist die Lage nach wie vor angespannt.

Neue Auftragsdaten aus der deutschen Industrie zeichneten zwar das Bild einer konjunkturellen Erholung nach der Corona-Krise. Allerdings fiel der Zuwachs im Mai schwächer aus als von Analysten erwartet. Zudem zeigt der Vergleich mit Februar, dass die Bestellungen immer noch etwa 30 Prozent niedriger als vor der Krise lagen./bgf/jkr/mis