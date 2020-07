Encavis hat nun auch die restlichen Anteile an dem bereits mehrheitlich in ihrem Besitz befindlichen französischen Solarparkportfolio übernommen. „Durch den Erwerb der restlichen Anteile (15 Prozent) befinden sich nun alle französischen Solarparks der Encavis zu 100 Prozent in ihrem Eigentum”, teilt der Hamburger Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien am Montag mit. Zu den finanziellen Details des Anteilskaufs machen die ...