Am Nachmittag haben wir berichtet, dass sich die Societe Generale aus dem Kreis der Wirecard-Aktionäre zurückgezogen hat. Am 29. Juni haben die Franzosen ihren Anteil an Wirecard von 6,37 Prozent auf 0 Prozent vollständig abgebaut.Ein weiterer Investor nähert sich ebenfalls dem völligen Ausstieg bei Wirecard an. Ob dieser letztlich geplant ist, lässt sich aber nicht sagen.Bei dem Investor handelt es sich um BlackRock. ...