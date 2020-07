Gold-Kupfer Porphyr Lagerstätten sind in aller Munde und werden in Zukunft von bereits produzierenden Unternehmen als Übernahmeziele angesehen. Aztec hat solche Projekte und dürfte bei weiter guten Ergebnissen bald im Spiel sein!

Aztec Minerals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung außergewöhnlicher Porphyr-Gold-Kupfer-Lagerstätten in Nordamerika konzentriert. Im Portfolio des Unternehmens befinden sich zurzeit 2 Projekte. Eins in Mexiko und eins in den USA.

Ende Juli 2019 hat Aztec in Verhandlung mit Kootenay Silver die Option gezogen und 65% des Projekts ‚Cervantes‘ durch Zahlung von 1,5 Millionen USD plus weiterer Zusätze erworben. Die restlichen 35% verbleiben bei Kootenay Silver. Beide Unternehmen werden das Projekt durch ein Joint-Venture Abkommen vorantreiben. Cervantes ist ein äußerst aussichtsreiches Porphyr-Gold-Kupfer-Molybdän-Grundstück 160,0 km östlich von Hermosillo, im bergbaufreundlichen Bundesstaat Sonora in Mexiko. Es befindet sich innerhalb des Laramid-Porphyr-Gürtels etwa 265,0 km südöstlich der riesigen Porphyr-Kupfer-Molybdän-Mine ‚Cananea‘ von IMMSA (International Metals de Mexico S.A.) und 55,0 km westlich der Goldmine ‚Mulatos‘ von Alamos Gold Inc. und der ‚La India‘ Goldmine von Agnico Eagle. Das 3.650 Hektar großes Grundstück befindet sich auf privatem Ranch Land, das über eine unbefestigte Straße von der Stadt Tonichi aus erreichbar ist.

Aztec schloss 2018 ein Diamantkernbohrprogramm der Phase 1 mit 17 Diamantbohrlöchern mit einer Bohrlänge von insgesamt 2.675 Metern ab. Die Bohrungen wurden auf zwei Zielen, ‚Kalifornien‘ und ‚Jasper‘, durchgeführt. Der Großteil der Arbeiten wurde jedoch im Gebiet „Kalifornien“ abgeschlossen. Das Grundstück weist eine 900 m x 600 m große Gold-in-Boden-Anomalie auf, die einen Durchschnittswert von 0,44 g/t Gold beinhaltet, wobei 118 Proben im Bereich von 0,07 bis 4,38 g/t liegen und 18 Proben größer als 0,9 g/t sind. Jedes Bohrloch des Phase-1-Bohrprogramms durchschnitt eine Porphyr-artige Gold-Kupfer-Silber-Mineralisierung. Ignoriert man die Bohrlöcher CER1, 8 und 12, so durchteuften mehr als die Hälfte der Bohrlöcher auf dem kalifornischen Grundstück robuste 100+ Meter Abschnitte mit einer hochgradigeren Mineralisierung von mehr als 0,4 g/t Gold, die sich über eine Länge von 800 Metern und eine Breite von 200 Metern bis zu einer maximalen vertikalen Tiefe von 150 Metern erstrecken. Das System ist in alle Richtungen vollständig offen.