Nur eine Richtung kennt heute Steinhoff. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund sieben Prozent aufwarten. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 0,05. Geht es bei Steinhoff jetzt so richtig los?

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund siebzehn Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 0,06 EUR. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt.

Fazit: Wie es bei Steinhoff weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.