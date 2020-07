Ballard Power ist derzeit eine der gefragtesten Aktien rund um den Globus. Kein Wunder, schließlich reißen die guten Nachrichten nicht ab. So hat jüngst das California Air Resources Board beschlossen, die Quote für saubere Nutzfahrzeuge zu nutzen. Einer der größten Profiteure davon könnte in den nächsten Monaten und Jahren Ballard Power sein.

