Andre Schürrle verlässt Borussia Dortmund. Der Vertrag zwischen dem Fußballer und dem BVB wird einvernehmlich aufgehoben. Ursprünglich hatte der Weltmeister von 2014 noch einen Vertrag bis 2021 bei Dortmund. Zuletzt war er aber an Spartak Moskau (Russland) ausgeliehen.Am Trainingsauftakt des Bundesligisten am 30. Juli wird Schürrle nicht mehr teilnehmen. In einem Statement bedankt sich Schürrle bei den Verantwortlichen des ...