Seit dem Test des ehemals festgelegten Wechselkurses die Schweizer Nationalbank von 1,20 CHF aus Mitte 2018 befindet sich der Schweizer Franken in einem Aufwärtstrend oder der Euro gemessen am aktuellen Chart im Abwärtstrend. Die Trendrichtung könnte jedoch aufgrund der jüngsten Entwicklungen schon bald wechseln, im Bereich von rund 1,05 CHF scheint das Paar einen tragfähigen Boden gefunden zu haben und konnte in einer ersten Erholung an 1,0915 CHF und somit den mittelfristigen Abwärtstrend zulegen. Ein Ausbruch ist zwar noch nicht gelungen, deutet sich aber aufgrund der dynamischen Kursentwicklung durchaus an. Aus technischer Sicht muss ein höheres Hoch, als das aus Anfang Juni her, damit die Minimalanforderung an eine dreiwellige Kursbewegung erfüllt wird. Dies würde jedoch einen Ausbruch nach sich ziehen können, der durchaus für den Aufbau von Long-Positionen sogar auf dem aktuellen Kursniveau attraktiv erscheint.

Drei oder fünf Wellen?

Zunächst einmal stellt der 50-Wochen-Durchschnitt verlaufend bei 1,0777 CHF einen Widerstand dar, kurzfristige Long-Positionen können darüber mit einem Ziel bei 1,0900 CHF aufgebaut werden. Übergeordnet muss aus technischer Sicht jedoch ein höheres Hoch, als das aus Juni etabliert werden. Für ein mustergültiges Kaufsignal müsste der Euro jedoch auf Wochenschlusskurs Basis mindestens über seinen mittelfristigen Abwärtstrend sowie die Kursmarke von 1,0915 CHF zulegen. Weitere Ziele ließen sich dann bei 1,1059 und 1,1184 CHF ableiten und gewinnbringend beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF7FVJ nachhandeln. Sollte das Kartenhaus jedoch unerwartet zusammenbrechen und das Paar EUR/CHF wieder unter das Niveau von 1,0600 CHF zurücksetzen, müssten sich Anleger auf einen Test von 1,0606 CHF einstellen. Der weitere Werdegang müsste sich in entsprechenden Kursmustern erst noch zeigen.