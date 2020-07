Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hat im VW-Abgasskandal die Rechte von VW-Dieselkunden in Europa gestärkt. Die EU-Richter entschieden, dass Geschädigte nicht unbedingt in dem Land gegen den Autohersteller klagen müssen, wo Volkswagen seinen Hauptsitz hat. Verbraucher können ihre Rechte jetzt dort einklagen, wo sie das Auto gekauft haben.

Weil Volkswagen Kunden in ganz Europa vorsätzlich geschädigt habe, können vom Abgasskandal Betroffene den Konzern regelmäßig auch in ihrem jeweiligen Heimatstaat verklagen und müssen nicht in Deutschland vor Gericht ziehen. Dieses Urteil verkündete der EuGH am Donnerstag, den 9. Juli 2020 (Urt. v. 09.07.2020, Az. C-343/19).