Die 1.000er Meilensteine scheinen in immer kürzeren Abständen erreicht zu werden. Die Aufwärtsdynamik im Nasdaq 100 ist mit beeindruckend wohl nur unzureichend beschrieben. Der Index liefert aktuell eine bärenstarke Vorstellung und wirkt hierbei wie entfesselt. Dieses imposante Tempo wird der Index auf Dauer nicht durchhalten können. Eine Korrektur wird über kurz oder lang kommen, doch noch hat der Index das Momentum weiterhin auf seiner Seite und noch lassen sich keine belastbaren Anzeichen einer heraufziehenden Korrektur ausmachen. Ganz im Gegenteil.

Konsolidierungstendenzen werden im Keim erstickt. Dieses Bild bot sich bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle. Damals hieß es unter anderem „[…] Der Nasdaq 100 schüttelte die Korrekturtendenzen auf eindrucksvolle Art und Weise ab und schaltete sofort wieder in den Vorwärtsgang. Lohn der Mühen – ein neues 52-Wochen-Hoch, das der Index im gestrigen Dienstagshandel mit knapp 10.300 Punkten markierte. Der heutige Mittwoch (24.06.) brachte (bislang) Gewinnmitnahmen mit sich. Um gar nicht erst auf der Unterseite in Bedrängnis zu geraten, sollten sich Rücksetzer auf den Bereich um 9.500 Punkte beschränken. In jedem Fall gilt es, nicht unter die 9.380 Punkte abzutauchen. Das wäre ein herber Rückschlag und müsste zu einer Neueinschätzung führen. Kurzum: Der Nasdaq 100 hat das Momentum noch immer auf seiner Seite. Trotz überkaufter Tendenzen und erster Gewinnmitnahmen sind noch keine belastbaren Anzeichen einer Top-Bildung auszumachen.“



Mittlerweile stehen im Nasdaq 100 die 11.000 Punkte zur Disposition. Ein erster Vorstoß wurde kürzlich noch einmal „zurückgepfiffen“. Der Index setzte daraufhin noch einmal auf 10.500 Punkte zurück, nimmt nun allerdings erneut Kurs auf die 11.000 Punkte. Die US-Quartalsberichtssaison im Technologiebereich nimmt Fahrt auf. Bislang verläuft sie – von einigen Ausreißern einmal abgesehen – recht vielversprechend. In den nächsten Tagen werden jedoch einige „Dickschiffe“ aus dem Technologiebereich ihre Ergebnisse für das Juni-Quartal veröffentlichen. Am Montag (20.07.) bat bereits IBM um Aufmerksamkeit und überzeugte mit dem vorgelegten Zahlenwerk. Sollte das in diesem Stil so weitergehen, dann könnten dem Nasdaq 100 noch einige interessante Handelstage ins Haus stehen…

Trotz der derzeit starken Charttechnik gilt es, die Unterseite im Auge zu behalten. Die Bewegung ist deutlich überkauft. Aber dieses war in den letzten Wochen eher Dauerzustand als Ausnahme. Mit Rücksetzern muss mit Blick auf das exponierte Kursniveau dennoch gerechnet werden. Im bullischen Idealfall bleiben diese auf 10.500 Punkte begrenzt. Wie bereits zuvor thematisiert, installierte sich dieser Bereich zuletzt als tragfähige Unterstützung. Weitere Unterstützungen sehen wir bei 10.300 Punkten und 10.000 Punkten (inkl. der 38-Tage-Linie). Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Auf der Oberseite limitiert gegenwärtig noch das aktuelle 52-Wochen-Hoch bei 11.070 Punkten. Sollte es dem Nasdaq 100 jedoch gelingen, diese Hürde zu meistern, so stünde die Tür auf der Oberseite weit offen…