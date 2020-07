Aurelius verkauft die zu Office Depot Europe gehörende Geschäftseinheit Contract in Spanien an Lyreco. Die Franzosen haben ein strategisches Interesse an dem Asset. Finanzielle Details nennt Aurelius nicht.Durch den Verkauf der Einheit kann sich die Unternehmensführung stärker auf das Kerngeschäft von Office Depot Europe fokussieren. Inzwischen wurden schon drei Teile von Office Depot veräußert. Aurelius hat die ...