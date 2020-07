Sorgenkind wie Wirecard? Delivery Hero in den DAX!

Unsere Einschätzung zu Delivery Hero im DAX von uns – heute im Deutschlandfunk und aufgezeichnet auf dem Parkplatz in Aix en Provence;-)…Los geht es ab ca. Minute 5. Das Symbolbild Kottbusser Tor ersetzt das ehemalige DDR Gebäude für das Fernmeldewesen. Dort in der Oranienburger Straße residiert Delivery Hero und wir konnten uns vom schönen Umfeld bereits überzeugen. Übrigens auch vom Modell Delivery, dass kaum weniger offensiv daherkommt als zu Zeiten, als Oliver Samwer Einfluß bei Berliner Start Ups gelten machte. Nicht immer im freundlichen Ton bei internen Meetings wie aus Berliner Kreisen mehr als einmal zu hören war. Dies könnte die neue Welt im DAX sein – Delivery OHNE jemals Gewinne erzielt zu haben vs. Symrise, die es nicht schafften. In unserem Turbo-Dienst warfen beide aber richtig fette Gewinne in den Turbo Bulls der letzten Woche ab. Dort läuft aktuell ein Euro-Dollar-Trade und wartet ein Trade auf Silber. Hohe Hebel hohe Gewinnchancen – so funktioniert der Turbo-Dienst.