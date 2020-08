Kissigs Portfoliocheck: Mit der Tinder-Mutter hat Bill Nygren nun ein Match

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig auf aktien-mag.de für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Value Investoren unserer Zeit unter die Lupe.Bei meinem 100. Portfoliocheck geht es um, den Portfolio Manager und CIO des Oakmark Funds, mit dem er seit dessen Gründung 1991 eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Rendite von 13 Prozent vorweisen kann.

Alphabet, IAC InterActive Corp und Match Group befinden sich auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot.

Bill Nygren fährt einen fokussierten Investmentstil mit einigen wenigen, ausgesuchten Werten. Im ersten Quartal setzt er weiterhin vor allem auf Financial Services und Communication Services, wobeiundseine Depotschwergewichte sind. Neu an Bord ist Nygren bei der Tinder-Mutter[WKN: A2P75D], die erst kürzlich via Spin-off von ihrer Muttergesellschaftan deren Aktionäre verteilt wurde. Aber das ist nicht der Grund für Nygrens Engagement bei der Match Group, sondern deren "erhebliche Unterbewertung", wie er in seinem Investorenbrief schrieb...