TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag uneinheitlich tendiert. Während es in Japan nach oben ging, zeigten sich andere Handelsplätze eher verhalten. Die starken Vorgaben der Wall Street kamen damit nur teilweise an.

Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda sprach von einer differenzierten Entwicklung der asiatischen Märkte. Die chinesischen Festlandsbörsen hätten sich vor weiteren Handelsgesprächen zwischen den USA und China eher verhalten gezeigt, während in Neuseeland neue Corona-Fälle für Zurückhaltung gesorgt hätten.