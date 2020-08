Nasdaq 100 und DAX können bearishe Signale knapp verhindern

In der vorgestrigen Börse-Intern schrieb ich: „Was man gestern allerdings auch beobachten konnte: Nachdem es bei den Aktienindizes in den USA zu einer starken Intraday-Kursschwäche gekommen war, die insbesondere den Nasdaq 100 traf, folgte noch am selben Tag eine starke Kurserholung. Und aufgrund dieser schnellen Erholung muss man damit rechnen, dass sich die Bullen noch nicht nachhaltig aus ihren Aktien herausdrängen lassen.“ Wenig später kam es zu einer Wiederholung des beschriebenen Kursgeschehens.

Ab ca. 20 Uhr (MESZ) begannen die Aktienindizes in den USA zu schwächeln. Rund eine Stunde später nahmen die Abwärtsbewegungen Fahrt auf. Und eine weitere Stunde später kam es erneut noch am selben Tag zu einer Kurserholung. Diese fiel zwar zunächst moderat aus, sie setzte sich aber gestern fort, so dass wieder ein Großteil der Verluste aufgeholt werden konnte.