ALBIS Leasing AG passt Ergebnisprognose an

Die ALBIS Leasing AG wird das für das Geschäftsjahr 2020 prognostizierte Konzernergebnis vor Steuern nach IFRS, das bisher in Höhe € 3,5 bis 4,0 Mio. prognostiziert wurde, voraussichtlich nicht erreichen. Die Gesellschaft hat im Zuge der Erstellung des Halbjahresberichts nach IFRS heute festgestellt, dass nunmehr von einem Konzernergebnis vor Steuern in einer Bandbreite von € 1,5 bis 2,0 Mio. auszugehen sein wird.