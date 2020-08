MBH Corporation übernimmt Driven by Riide

Die MBH Corporation baut ihr Portfolio an Beteiligungen weiter aus. Man habe 100 Prozent der Anteile der Driven by Riide Ltd., einem Taxiunternehmen mit Sitz in Großbritannien, übernommen, meldet das Londoner Unternehmen am Montag. Den Kaufpreis für das Unternehmen beziffert MBH auf 3,4 Millionen Britische Pfund. Auf Elfmonatsbasis zum 30. April 2020 habe Driven by Riide einen Umsatz von 3,9 Millionen Britische Pfund und ein EBITDA ...