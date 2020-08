Die Aussage steht im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse für weitere 10 Bohrlöcher bei Twin Hills Central (THC) aus dem laufenden Erkundungsprogramm. Die Ergebnisse dieser Infill- und Erweiterungsbohrlöcher bestätigen die seitliche Kontinuität und Tiefenausdehnung (neigungsabwärts) auf etwa 300 Meter der zuvor identifizierten Goldmineralisierung bei THC. In acht der Bohrlöcher wurden bedeutende Abschnitte gefunden, darunter sehr breite mineralisierte Zonen in den westlichen Abschnitten von THC in einem Gebiet, das als "The Bulge" bezeichnet wird. Die Bohrlöcher OKD049 und OKD041 gelten aufgrund ihrer mineralisierten Breiten von 268 m mit 0,60 g/t und 203 m mit 0,74 g/t (einschließlich 92 m mit 1,00 g/t und 22 m mit 1,40 g/t) als außergewöhnlich.

Diese Art der Mineralisierung auf Twin Hills erinnert an andere großräumige, in Grauwacke gelegene Goldlagerstätten, einschließlich Macraes in Neuseeland (10Moz) und Otjikoto in Namibia (2,5Moz).

Abbildung 1: Jüngste Bohrungen und geplante Bohrungen auf dem Twin Hills Goldprojekt in Namibia.

