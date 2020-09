Im ersten Halbjahr steigen die Assets under Management bei Lloyd Fonds um 5 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro an. Der Verlust liegt bei 3,7 Millionen Euro, die Norddeutschen haben in ihr Wachstum investiert. Für das zweite Halbjahr wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.Im Fokus wird in den kommenden Monaten die Portfolio-Managementlösung LAIC stehen, hier geht die Expansion weiter. Bei LAIC rechnet man bis zum ...