The Grounds will vom „Tesla-Effekt” profitieren

The Grounds Real Estate Development meldet den Kauf eines knapp 10.000 Quadratmeter großen Grundstücks. Das Areal liegt in der Nähe der im Bau befindlichen Tesla-Fabrik in Brandenburg. „Dieses Grundstück liegt im Bereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes und kann mit circa 4.500 qm Wohnfläche bebaut werden”, meldet das Immobilien-Unternehmen am Mittwoch. Zum Kaufpreis macht The Grounds keine Angaben.Tesla will im ...