FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Wochenbeginn frühe Gewinne nicht halten können und ist unter Druck geraten. Am Montagvormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1835 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als im Tageshoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1833 Dollar festgesetzt.

Währen der Euro zunächst von einer breitangelegten Schwäche des Dollar profitierte, drehte sich das Bild im Laufe des Vormittag. Marktteilnehmer erklärten dies mit der trüben Stimmung an den Aktienmärkten. Als ein Grund dafür wurden die anhaltend hohen Corona-Neuinfektionen in Europa genannt. An den Märkten herrscht die Sorge vor neuen überregionalen Corona-Beschränkungen mit abermals drastischen wirtschaftlichen Folgen.