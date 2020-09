Nachdem die erste Kaufwelle bei EUR/GBP Anfang dieses Jahres sich zwischen den Kursmarken von 0,8282 sowie in 0,9499 GBP erstreckt hatte, folgte eine Konsolidierung zurück auf ein Verlaufstief bei 0,8671 GBP. Nun befindet sich das Paar wieder im Aufwind, unter der Annahme der charttechnischen Wellenbetrachtung fehlt noch ein höheres Hoch, als das aus Anfang dieses Jahres. Die Initialzündung könnte vor gut zwei Wochen dafür gegeben worden sein, weshalb es sich weiterhin lohnen könnte auf die Abschwächung der britischen Wirtschaft zu setzen. Grundsätzlich hängt dies von den Gesprächen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien ab, die sich derzeit als sehr schwierig gestalten.

Brexit ohne Deal?!

Der Bereich um die Sommerhochs sowie der Kursmarke von grob 0,9150 GBP wirkt kurzfristig stabilisierend. Dies könnte das Sprungbrett zu einem erneuten Kursschub zurück an die Augusthochs von 0,9291 GBP werden, darüber würde erneut der Bereich um 0,9499 GBP in den unmittelbaren Fokus der Marktteilnehmer rücken. Wer ebenfalls auf einen schwächeren Pfund setzen möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP731F tun. Die mögliche Rendite-Chance aus dem Stand heraus beträgt gut 165 Prozent. Vorsicht sollten Anleger jedoch bei einem nachhaltigen Rücksitzer unter 0,90 GBP walten lassen, in diesem Fall müsste noch einmal der Doppelboden um 0,8864 GBP aushelfen. Alles darunter zwingt das Paar in eine längere Konsolidierung sogar auf einen Wert von 0,86 GBP abwärts.