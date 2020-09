Kurz und knapp meldet Nordex heute Eckdaten zum Europa-Geschäft. „Im laufenden Quartal hat die Nordex Group per Stand heute weitere Aufträge über insgesamt 227 MW aus Europa erhalten. Hauptabsatzmarkt war Deutschland mit 86 MW, gefolgt von den Niederlanden mit knapp 70 MW, Frankreich mit 42 MW und Belgien mit 29 MW”, so das Hamburger Windenergie-Unternehmen am Mittwochmorgen.Das war dann auch schon die ganze Meldung der ...