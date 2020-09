Allgeier-Aktie stürzt nach Prognose für 2020 ab

Heftiger Kurssturz bei der Allgeier-Aktie: Aktuell liegt der Aktienkurs bei 53,80 Euro mit 15,4 Prozent im Minus, das bisherige Tagestief wurde kurz zuvor bei 50,80 Euro erreicht. Zuvor hatte das Unternehmen eine Prognose für das laufende Jahr abgegeben. Man erwarte die Fortsetzung der stabilen Entwicklung aus den ersten acht Monaten, so Allgeier. Beim Umsatz will das Unternehmen aus München eine Summe in der Größenordnung des ...