Ölpreise rutschen wieder ab - WTI unter 40 USD

London 24.09.2020 - Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag erneut leichter. Die Energy Information Administration hat ihre jüngsten Daten vorgelegt. Weiterhin wird eine neuerliche Nachfrageschwäche befürchtet.



Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,6 Mio. Barrel auf 494,4 Mio. Barrel zurückgegangen und liegen damit um 13 Prozent über dem Fünf-Jahresschnitt. Die Benzinbestände gingen um 4,0 Mio. Barrel zurück, die Bestände der Destillate sanken um 3,4 Mio. Barrel und liegen um 21 Prozent über dem Fünf-Jahresschnitt.