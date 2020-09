La Française Group: Immobilieninvestmentfonds von La Française erwerben drittes Gebäude in Amsterdam

Pressemitteilung

Immobilieninvestmentfonds von La Française erwerben drittes Gebäude in Amsterdam

Drei kollektive Immobilieninvestmentvehikel von La Française, vertreten durch La Française Real Estate Managers, haben Off Market ein Bürogebäude in Amsterdam von Avignon Capital, eine in London ansässige Immobiliengesellschaft, erworben.

Die Immobilie befindet sich in der Danzigerkade 16 an der IJ Waterfront im lebhaften Stadtteil Houthavens, dem sich rasch entwickelnden, kreativen "Live-Work"-Zentrum im nördlichen Teil des Stadtzentrums von Amsterdam. Das Stadtviertel sieht eine gemischte Flächennutzung vor. Neben modernen Büros und Serviceflächen sind nunmehr auch knapp 2.700 Wohneinheiten entstanden. Houthavens positioniert sich als nachhaltige und klimaneutrale Zone innerhalb Amsterdams.

Die erworbene, sechsgeschossige Büroimmobilie, die 2018 fertiggestellt wurde, bietet 6.812 Quadratmeter Nutzfläche und 55 Parkplätze. Sie ist vollständig an moderne und junge Dienstleistungsunternehmen vermietet.

Jens Göttler, Geschäftsführer von La Française Real Estate Managers Deutschland, sagt: "Wir freuen uns, eine dritte Immobilie in Amsterdam mit solch effizienten und flexiblen Büroflächen zu erwerben. Houthavens, bietet uns ein stabiles Marktumfeld und ist eines der wenigen Gebiete in Amsterdam, in denen neue Entwicklungen noch möglich sind. Diese Investition passt hervorragend zu unserer ESG-Immobilienstrategie, die den Erwerb von Immobilien an gemischt genutzten Standorten bevorzugt."

La Française Real Estate Managers wurde von Houthoff in rechtlichen Fragen und von Savills Netherlands bei der technischen Due Diligence beraten.

