JPMORGAN belässt Adyen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1590 Euro belassen. Die Anleger seien von den technologischen Vorteilen der Plattform des niederländischen Zahlungsdienstleisters überzeugt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien nicht alle Investoren zuversichtlich, dass Adyen auch mittel- und langfristig weiter stark wachsen kann. Wenn die Niederländer diese Hoffnung mit Daten untermauern könnten, würden sich die Anleger deutlich wohler fühlen./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2020 / 21:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2020 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.