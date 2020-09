Nel, Nikola, Biontech – Depotaufnahme!

Liebe Leser, eine der drei Aktien Nel, Nikola und Biontech hat es diese Woche in unser Tradingdepot geschafft. Im Turbo-Dienst haben wir soeben den 18 Trade in Folge! positiv abgeschlossen. Diesmal eine Long-Position, gekauft heute früh bei DAX 12.360 und verkauft eben bei 12.500. 140 Punkte erneut und wir gehen damit erneut happy mit unseren Lesern ins Wochenende. Wer nächstes Mal dabei sein möchte und auch bei der ganzen Palette an Absicherungsinlinern – 14 Stück jetzt mit Pluszeichen zwischen 120 und 280 % – dabei sein will – hier geht es zu unserem Börsendienst, den Ihr gern testen könnt. Als Ansicht mal das Feedback eines Neu-Lesers und die mail von eben zum DAX-Trade:

Liebe Leser,