Expertenkommission sieht 'Künstliche Intelligenz' positiv

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Expertenkommission aus Bundestagspolitikern und Sachverständigen sieht nach zweijähriger Beschäftigung mit dem Thema "Künstliche Intelligenz" viele Vorteile. Die Enquete-Kommission habe auch durch die externen Sachverständigen einen recht positiven Blick, ohne die Risiken auszublenden, sagte die Vorsitzende Daniela Kolbe (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

Die Kommission zur Untersuchung der Chancen und Risiken "Künstlicher Intelligenz" (KI) gibt es seit September 2018. An diesem Montag will sie in einer öffentlichen Sitzung Ergebnisse vorstellen. Dem Gremium gehören 19 Abgeordnete und 19 Sachverständige an. Enquete-Kommissionen werden zur Vorbereitung von Entscheidungen über große gesellschaftliche Themen eingesetzt. Sie sollen dem Bundestag Empfehlungen vorlegen.