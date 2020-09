Big Tech: Boom oder Blase?

Technologie-Riesen wie Apple, Amazon, Alphabet, Facebook und Microsoft sind in der Corona-Krise zur treibenden Kraft an der Börse geworden. Vielen Anlegern ist das nicht mehr geheuer. Zu Recht?

Bis zum Jahresende ist es zwar noch eine Weile hin. Aber schon jetzt steht fest, dass 2020 aus mehrerlei Hinsicht in die Börsengeschichte eingehen dürfte. Noch nie zuvor folgte auf einen Crash ein so schnelles Comeback. Und selten zuvor trug nur eine Hand voll Unternehmen so sehr zu diesem Comeback bei. Die Rede ist natürlich von Big Tech. So werden an der Wall Street die fünf großen US-Technologie-Riesen bezeichnet: Apple, Amazon, Alphabet (Google), Facebook und Microsoft. Gemeinsam kommen sie auf eine Marktkapitalisierung von 6,5 Billionen (!) US-Dollar, womit sie rund 22,5 Prozent der Marktkapitalisierung des kompletten S&P 500 auf sich vereinen. Ohne die Kursgewinne dieser IT-Riesen wäre die Bilanz des US-Leitindex deutlich schlechter ausgefallen.