EnviTec Biogas hebt Gewinnprognose an

Bei EnviTec Biogas entwickeln sich die Zahlen für das Jahr 2020 besser als erwartet. Erwartete das Unternehmen bisher einen Gewinnanstieg vor Steuern von 10,3 Millionen Euro auf 12,5 Millionen Euro im laufenden Jahr, so hebt man nun die Ergebnisprognose deutlich an: EnviTec Biogas stellt nun vor Steuern einen Gewinn zwischen 17 Millionen Euro und 19 Millionen Euro in Aussicht.Auch die Gesamtleistung soll sich steigern. Nach 203 ...