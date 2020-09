 Mimbly AB setzt für seine nachhaltige Wäschereilösung auf die energieeffizienten Displays von Ynvisible

Ynvisible Interactive Inc. (das "Unternehmen" oder "Ynvisible") (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) teilte heute mit, dass Mimbly AB, ein schwedisches Greentech-Startup-Unternehmen, das nachhaltige Wäschereilösungen entwickelt, in seinem Produkt Mimbox die energieeffizienten elektrochromen Displays von Ynvisible einsetzen wird.

Die von Mimbly entwickelte Mimbox-Lösung kann an Waschmaschinen angeschlossen werden, um Wasser zurückzugewinnen, Energie zu sparen und Mikroplastik auszufiltern. Um ein ganzheitlich nachhaltiges Produkt anbieten zu können, hat man sich bei Mimbly für die energieeffizienten und nachhaltigen elektrochromen Displays von Ynvisible als Displaylösung entschieden. Das Mimbox-Display informiert die Benutzer über die Wasserersparnis und gibt ihnen Anweisungen für den Umgang mit dem Produkt. Die segmentierten elektrochromen Ynvisible-Displays erlaubten eine nahtlose Integration in die Mimbox und ließen den Entwicklern viel Freiheit bei der Gestaltung der Display-Visualisierung und des Erscheinungsbildes innerhalb des Produkts. Ynvisible unterstützte Mimbly mit Prototyping-Dienstleistungen, die dabei halfen, die neuartige Display-Technologie in das Mimbox-Produkt zu integrieren, und ist inzwischen bereit für die Produktion im industriellen Maßstab.

"Das Design und die Produktion der elektrochromen Displays von Ynvisible und ihre Integration in das Wassersparprodukt von Mimbly verdeutlichen viele der Vorteile der Elektrochromie als nachhaltige Displaylösung, die wertvolle Gestaltungsfreiheit bietet und sich gut in die heutigen integrierten Low-Power-Elektroniksysteme integrieren lässt. Als eines unserer ersten öffentlichen Referenzprojekte auf dem Markt für segmentierte elektronische Displays ist die Mimbox ein wertvoller Meilenstein auf dem Weg zu einer wachsenden Zahl nachhaltiger elektronischer Systeme und zugleich ein Türöffner für viele weitere Anwendungsfälle, darunter auch die in großen Stückzahlen hergestellten Unterhaltungselektronik-Produkte", sagte Tommy Höglund, VP of Sales and Marketing bei Ynvisible.