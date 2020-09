Roboter liefert im SKODA AUTO Werk Kvasiny Teile just-in-sequence an die Fertigungslinie (FOTO)

Kvasiny (ots) - - SKODA AUTO verlegt Just-in-sequence-Anlieferung beim

Starterbatterie-Handling am Standort Kvasiny vom Teilelager direkt ins Werk



- Innovatives Konzept sorgt für effizientere Fertigungsabläufe und erhöht die

Arbeitssicherheit





- Einsatz des Roboters mit geringen Anpassungen auch an weiteren sequenziertenArbeitsstationen möglich- Themenfelder Digitalisierung und Industrie 4.0 sind Eckpfeiler derstrategischen Unternehmensausrichtung von SKODA AUTOSeit Juli 2020 setzt SKODA AUTO am Standort Kvasiny einen Roboter ein, derStarterbatterien aus bereitstehenden Paletten entnimmt, um sie anschließendjust-in-sequence an der Fertigungslinie bereitzustellen. So verlegt SKODA AUTOdie Anlieferung der Teile in der Reihenfolge ihres Einbaus vom Lager in dieFertigungshalle und beschleunigt damit den Produktionsprozess. Kvasiny ist daserste Werk des tschechischen Automobilherstellers, das im Bereich derLagerlogistik diesen innovativen Ansatz verfolgt. Insgesamt hat SKODA dafür450.000 Euro investiert und das System bereits zur Patentierung angemeldet.David Strnad, Leiter Markenlogistik bei SKODA AUTO, betont: "DieJust-in-sequence-Anlieferung von Teilen an die Produktionslinie setzt dasreibungslose Funktionieren hochkomplexer Abläufe voraus. Durch den Einsatz desneuen Handling-Roboters am Standort Kvasiny optimieren wir diese Prozesse füreine effizientere und damit noch präzisere und letztlich schnellere Fertigung.Gleichzeitig erhöhen wir durch diese Technologie aus dem Bereich der Industrie4.0 die Arbeitssicherheit im Werk und steigern zusätzlich die Ergonomie derArbeitsplätze für die Belegschaft vor Ort."Die Starterbatterien stehen in Kvasiny in der Nähe der Einbaustation aufPaletten bereit und werden anders als bei herkömmlicher Sequenzierung nicht erstin der Reihenfolge des Einbaus aus dem Teilelager geholt. Um die richtigen Teilefür das aktuell montierte Fahrzeug zu identifizieren, scannt der Roboter dieBatterien mit einer Spezialkamera. Anschließend platziert er dieStarterbatterien in Transportwagen, die direkt an die Fertigungslinie fahren.Parallel kann der Roboter leere Paletten und Transportverpackungen stapeln undbei Bedarf neue Paletten mit Starterbatterien aus dem Lager ordern. Er bewegtsich mithilfe einer mobilen Spurführung und ist dabei rundum durch einSicherheitsnetz abgeschirmt. Außerdem ist er mit Sensoren versehen, umZusammenstöße mit Mitarbeitern oder anderen Maschinen zu verhindern.Der innovative Handling-Roboter lässt sich durch verhältnismäßig geringeAnpassungen der Hardware auch an vielen weiteren Arbeitsstationen einsetzen, an