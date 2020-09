---------------------------------------------------------------------------

Corporate News vom 30. September 2020



HMS Bergbau AG: Solides 1. Halbjahr 2020



- Gesamtleistung: EUR 129,5 Mio. (Vj.: EUR 117,2 Mio.)

- EBITDA: TEUR 553 (Vj.: TEUR 680)



- Ausweitung der Handelsaktivitäten



- Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2020 bei 36 Prozent



Berlin, 30. September 2020: Die HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und vermarktungsunternehmen in Deutschland, gibt ihr Zahlenwerk zum 30. Juni 2020 bekannt.



Die Ertragslage des HMS-Konzerns zeigte sich im ersten Halbjahr 2020 stärker als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. So erhöhten sich die Umsatzerlöse von EUR 117,2 Mio. um 11 Prozent auf EUR 129,5 Mio. Das EBITDA bezifferte sich von Januar bis Juni 2020 auf TEUR 553 nach TEUR 680 in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019. Der Periodenüberschuss belief sich zum 30. Juni 2020 trotz der Investitionen in den Aufbau von internationalen Strukturen und Personal auf 121 TEUR nach TEUR 319 im ersten Halbjahr 2019. Die Bilanzsumme der HMS Bergbau AG belief sich zum Bilanzstichtag des 30. Juni 2020 auf EUR 43,2 Mio. und lag damit rund EUR 7,9 Mio. unter dem Wert zum 31.12.2019 (31.12.2019: EUR 51,1 Mio.). Der deutliche Abbau von Forderungen bei gleichzeitigem Abbau der kurzfristigen Verbindlichkeiten ist im Wesentlichen stichtagsbedingt. Bei einem nahezu unveränderten Eigenkapital per 30.06.2020 von EUR 15,0 Mio. (31.12.2019: EUR 15,3 Mio.). verbesserte sich die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag deutlich von 31 auf nun 36 Prozent.



Das Management baute auch im Berichtszeitraum trotz eines intensiveren Preiswettbewerbs und trotz stark gefallener Preise die Umsatzerlöse weiter aus. Gleichzeitig wurden Geschäftsbeziehungen gefestigt und neue Kontrakte geschlossen. Auch wurde die Strategie der Ausweitung der Handelsaktivitäten auf weitere Rohstoffe wie Erze (z.B. Chrom-, Lithium-, oder Manganerze), Zementprodukte und Oelprodukte fortgesetzt. Operativ dominierend blieb aber das internationale Kohlegeschäft, welches rund 90 Prozent der Handelsvolumina - hier vor allem in Asien und Afrika - ausmachte.