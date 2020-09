---------------------------------------------------------------------------

München, 30. September 2020



Corporate News



UMT Gruppe veröffentlicht Geschäftsbericht 2019: Umsatzerlöse und Ergebnis signifikant verbessert - weiteres Wachstum für 2020 erwartet

Die UMT United Mobility Technology AG hat heute ihren Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht. Auf Basis der endgültigen Zahlen berichtet die Unternehmensgruppe über ein erfolgreiches Gesamtjahr 2019, in dem sie mit deutlichen Steigerungen bei Umsatz, Gesamtleistung, Rohergebnis und EBITDA ihre Kennzahlen erneut verbessern konnte. Die Umsatzeinnahmen wurden dabei aus den Bereichen Lizenzrecht, Softwareentwicklung, Beratung sowie Transaktions- und Provisionsgeschäft generiert.



Die Gesamtleistung der UMT Gruppe stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um 9 Prozent auf TEUR 13.592 (Vorjahr: TEUR 12.431). Besonders erfreulich entwickelten sich die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 12.718, bei denen ein Anstieg von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr (TEUR 9.520) zu verzeichnen ist. Das Rohergebnis auf Konzernebene verbesserte sich im Berichtsjahr um 20 Prozent auf TEUR 9.318 (Vorjahr: TEUR 7.788). Sowohl das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von TEUR 4.896 (Vorjahr: TEUR 2.713) als auch das operative Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von TEUR 1.083 nach TEUR 250 im Vorjahr, konnten im Geschäftsjahr einen deutlichen Anstieg verzeichnen. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich im Berichtsjahr bei einem deutlichen Rückgang des Zinsaufwands auf TEUR 1.066 (Vorjahr: TEUR 117). Die UMT Gruppe schloss das Geschäftsjahr 2019 mit einem Konzernjahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.065 (Vorjahr: TEUR 117) ab.