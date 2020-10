LEEDS/BENTONVILLE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Einzelhändler Walmart trennt sich von seiner britischen Supermarkttochter Asda. Neue Eigentümer werden der Finanzinvestor TDR Capital und die Brüder Mohsin und Zuber Issa, Gründer des Tankstellenbetreibers EG Group. Asda werde bei dem Deal mit 6,8 Milliarden Pfund (8,8 Mrd Dollar) bewertet, teilte Walmart am Freitag am Konzernsitz in Bentonville mit.

Der US-Shopping-Riese hofft, endlich einen Schlussstrich im von einem erbitterten Wettbewerb geprägten Großbritannien ziehen zu können. Seit Jahren schon bemüht sich Walmart, Asda loszuschlagen. Im vergangenen Jahr blockierten die Kartellbehörden einen Verkauf an den britischen Supermarktbetreiber Sainsbury , der die Tochter mit wesentlich höheren 7,3 Milliarden Pfund bewertet hätte.