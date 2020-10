Die erfahrene Anleihe-Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH prüft nach eigenen Angaben derzeit die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe im vierten Quartal 2020. Damit soll die NZWL-Anleihe 2015/21 refinanziert werden und weiteres Kapital für das Unternehmenswachstum eingesammelt werden. Die Quirin Privatbank AG wurde mit der Durchführung einer Management-Roadshow beauftragt. Aufgrund der Corona-Auswirkungen im Automobilsektor wurde das Unternehmensrating der NZWL von der Ratingagentur Creditreform unlängst von „B“ (watch) auf „B-“ herabgestuft. Nichtsdestotrotz kann der Leipziger Motorenproduzent im dritten Quartal des Jahres operativ wieder deutlich zulegen. Die Karlsberg Brauerei GmbH hat nach der erfolgreichen Platzierung ihrer neuen Anleihe 2020/25 in dieser Woche alle ausstehende Stücke der im April 2016 begebenen Unternehmensanleihe 2016/21 vorzeitig gekündigt. Die vollständige Rückzahlung der Karlsberg-Anleihe 2016/21 erfolgt am 30. Oktober 2020 zum Kurs von 100,5 % des Nennwerts

Die SUNfarming GmbH bietet derzeit eine fünfjährige Solar-Anleihe (ISIN: DE000A254UP9) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon von 5,50% an. Noch bis zum 12. November 2020 kann der Minibond über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt mit einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem SUNfarming-Geschäftsführer Martin Tauschke über die Hintergründe der Emission und die geplanten Solarprojekte in Deutschland gesprochen. Derweil hat die publity AG ihre 5,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3) in einer weiteren Platzierungs-Tranche in Höhe von 25 Mio. Euro nun vollends mit dem maximalen Anleihevolumen von 100 Mio. Euro platziert. Erneut wurde die Tranche dabei von der TO-Holding GmbH von publity-CEO Thomas Olek gezeichnet.

Volle Punktzahl – in einem neuen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 8,50%-Anleihe der R-LOGITECH S.A.M. (WKN: A19WVN) weiterhin als „äußerst attraktiv“ und vergeben die Höchstpunktzahl von 5 Sternen. Die Emittentin weise weiterhin einen erfolgreichen Track Record auf und habe sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in der wachstumsstarken Region Afrika eine hohe Reputation erarbeitet, so die Analysten in ihrer Bewertung. Auch die beiden 2017er Anleihen der Metalcorp Group S.A. (WKN: A19MDV und A19JEV), einem Schwesterunternehmen der R-Logitech, werden von den KFM-Analysten weiterhin mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die Metalcorp Group S.A. sei seit ihrem Bestehen profitabel, selbst die Covid-19 Pandemie habe bisher nicht zu einem negativen Unternehmensergebnis geführt, so die KFM-Analysten. Unterdessen hat der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) in dieser Woche zwei weitere Anleihen in sein Portfolio aufgenommen. So gehören nun die 3,50%-Anleihe 2018/23 des belgischen Nahrungsmittelproduzenten Vandemoortele N.V. (WKN A188N9) als auch die 3,00%-Anleihe 2012/22 des deutschen Bergbauunternehmens K+S AG (WKN A1PGZ8) zum Fondsportfolio.

Die Euler Hermes Rating GmbH hat in dieser Woche das Emissionsrating der Wandelanleihe 2015/25 der SeniVita Social Estate AG aufgrund eines erhöhten Finanzrisikos auf „CC“ gesenkt und gleichzeitig das Emittenten-Rating der SeniVita Social Estate AG mit der Note „CC“ bestätigt. Der Ausblick für diese Ratings ist jeweils unbestimmt. Des Weiteren hat Euler Hermes das Unternehmensrating der Dr. Wiesent Sozial gGmbH (ehemals SeniVita Sozial gGmbH) von „CCC“ (watch) ebenfalls auf „CC“ herabgestuft. Unterdessen hat die SeniVita Social Estate AG die noch ausstehende und gestundete Zinszahlung in Höhe von 2,00 % der Anleihe 2015/25 (WKN: A13SHL) zur Auszahlung freigegeben. Der Entwickler und Betreiber von modernen Senioreneinrichtungen hat den Verkauf von insgesamt 75 Wohnungen an den Standorten Königsberg und Weidenberg an einen institutionellen Investor vereinbart. Daraus resultiert ein Mittelzufluss von 11,4 Mio. Euro.

Halbjahreszahlen – die VST Building Technologies AG zeigt sich im ersten Halbjahr 2020 widerstandsfähig gegen die Covid-19-Pandemie und erwirtschaftet beim Betriebsergebnis (EBIT) eine schwarze Null. Aufgrund der eingeschränkten Visibilität durch die anhaltende Covid-19-Pandemie stellt VST zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch keine konkrete Prognose für das Geschäftsjahr 2020 auf. Die Homann Holzwerkstoffe-Gruppe kommt nach eigenen Angaben ebenfalls „gut durch die Corona-Krise“ und erwirtschaftet im ersten Halbjahr einen Konzerngewinn in Höhe von 5,3 Mio. Euro (H1 2019: 13,7 Mio. Euro). Für das zweite Halbjahr ist das Homann-Management zuversichtlich, die Umsatzeinbußen des ersten Halbjahres teilweise sowie die Ergebnisrückgänge nahezu vollständig wieder aufzuholen und ein EBITDA auf dem Niveau des Jahres 2019 zu erreichen. Auch die reconcept GmbH entwickelt sich im ersten Halbjahr positiv und erwirtschaftet einen Gewinn von 0,76 Mio. Euro. Die „grüne“ 6,75%-Anleihe des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbare Energien ist derwei mit eine Volumen in Höhe von 6,7 Mio. Euro platziert. Das maximale Gesamtvolumen der Anleihe beträgt 10 Mio. Euro. Fussball-Bundesligist FC Schalke 04 muss aufgrund der Corona-Pandemie deutliche Umsatzrückgänge im ersten Halbjahr verkraften, kann die negativen Auswirkungen auf das Ergebnis aufgrund von vielseitigen Kosteneinsparungsmaßnahmen aber in Grenzen halten.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW40 – 2020 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

