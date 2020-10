1 Aktie mit 5,61 % Rendite, die bereits seit 79 Jahren Dividenden zahlt!

Wenn du es noch nicht kennst, erfährst du jetzt und hier alles Wissenswerte.

Das Geschäftsmodell

Old Republics Historie reicht schon bis in das Jahr 1923 zurück und sitzt in Chicago, Illinois (USA). Das Unternehmen selber fungiert als Versicherungsholding für seine Tochtergesellschaften, die in den USA und Kanada aktiv sind. Das Geschäft teilt sich in die drei Segmente General Insurance, Title Insurance und Republic Financial Indemnity Group Run-off.

General Insurance trug 2019 etwa 54,4 % zum Umsatz bei und steht für Sach- und Haftpflichtversicherungen. Dazu gehören beispielsweise KFZ-, Luftfahrt-, Hausrat- oder Reise- und Arbeitsunfallversicherungen. Zu den Kunden zählen Unternehmen, Regierungen und weitere Institutionen aus vielen verschiedenen Branchen. Old Republic achtet besonders auf seinen Branchenmix, um in Krisen die Risiken gut abfangen zu können.

Title Insurance trug 2019 etwa 35,1 % zum Umsatz bei und bietet sowohl Immobilienkäufern als auch Immobilienkreditgebern auf Basis von Recherchen in öffentlichen Unterlagen entsprechende Policen an. Zum Segment gehören zudem Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilientransfers und Darlehenstransaktionen.

Republic Financial Indemnity Group Run-off bietet private Hypothekenversicherungen an, die Hypothekengeber und Investoren vor ausfallbedingten Verlusten bei Wohnungsbau-Hypothekendarlehen schützen, die in erster Linie an Hauskäufer vergeben werden.

Bisher gute Entwicklung

Obwohl die Versicherung schon sehr lange besteht, ist sie kein Auslaufmodell. Im Gegenteil: Von 2009 bis 2019 stieg der Umsatz weiter von 3.803,6 Mio. US-Dollar auf 7.213,7 Mio. US-Dollar.

In Krisenphasen ist Old Republic auf der Gewinnseite etwas anfällig. So musste 2008 und 2009 jeweils ein Verlust in Höhe von -558,4 Mio. US-Dollar beziehungsweise -99,2 Mio. US-Dollar verbucht werden. Versicherer wie die Allianz (WKN: 840400) schnitten in diesen Phasen allerdings ähnlich ab. Old Republic ist jedoch so gemanagt und aufgestellt, dass es diese schweren Perioden überstehen kann. Auch in der aktuellen Viruskrise, gibt das Management eindeutig zu verstehen, dass es die Krise gut meistern wird.