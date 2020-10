DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nachlassende politische Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Infektion des US-Präsidenten Donald Trump dürften den Dax zum Wochenstart zunächst etwas antreiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung auf 12 772 Punkte und damit 0,65 Prozent im Plus. Zwar gab es über das Wochenende widersprüchliche Angaben zum Gesundheitszustand von Trump, doch stellte ein Arzt eine baldige Entlassung aus der Klinik in Aussicht. Angesichts der schwelenden Unsicherheit und der Furcht vor einem möglichen politischen Chaos in den USA hatten sich am Wochenende zunächst teils deutlicherer Kursverluste für die Aktienmärkte abgezeichnet.

USA: - VERLUSTE - Die Wall Street hat nach zwei Gewinntagen in Folge wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Unter Druck gerieten am Freitag insbesondere die als sehr konjunktursensibel geltenden Technologiewerte. Börsianer verwiesen als Belastung auf die Corona-Infektion von Präsident Donald Trump. Zudem belegte der Arbeitsmarktbericht für September einen überraschend geringen Stellenzuwachs, was zusätzlich auf die Stimmung drückte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich überwiegend in der Verlustzone und stand am Ende 0,48 Prozent tiefer bei 27 682,81 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit gleichwohl ein Plus von 1,87 Prozent. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,96 Prozent auf 3348,42 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN, FESTLANDCHINA GESCHLOSSEN - Die Börsen Asiens haben am Montag nach Signalen einer Besserung des Gesundheitszustandes von US-Präsident Donald Trump zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um mehr als ein Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog um knapp eineinhalb Prozent an. An den Börsen Festlandchinas wurde wegen eines Feiertages erneut nicht gehandelt.

^

DAX 12689,04 -0,33%

XDAX 12722,66 0,07%

EuroSTOXX 50 3190,93 -0,1%

Stoxx50 2911,13 0,29%



DJIA 27682,81 -0,48%

S&P 500 3348,44 -0,96%

NASDAQ 100 11255,69 -2,83%



°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 174,61 -0,16%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1731 0,13%

USD/Yen 105,55 0,19%

Euro/Yen 123,83 0,33%

°



ROHÖL:



^

Brent 40,08 +0,81 USD

WTI 37,94 +0,89 USD

°



