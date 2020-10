Supermicro erweitert sein Portfolio um einen 4U-Server höchster Dichte mit NVIDIA HGX A100s 8-GPU und 8U SuperBlade mit Unterstützung für 20 A100 PCI-E-GPUs

Bietet 6-fache KI-Schulungsleistung und 7-fache Inferenzarbeitslastkapazität sowie höchste Dichte in einem flexiblen 4U-System und einen neuen SuperBlade, der bis zu 40 GPUs in 8U unterstützt

SAN JOSE, Kalifornien, 6. Oktober 2020 /PRNewswire/ – Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Enterprise Computing, Speicher, Netzwerklösungen sowie grüner Computertechnologie, gab heute die Verdoppelung der GPU-Kapazität mit einem neuen 4U-Server bekannt, der acht NVIDIA HGX A100 GPUs unterstützt. Supermicro bietet das branchenweit breiteste Portfolio an GPU-Systemen, das 1U-, 2U-, 4U- und 10U-GPU-Server sowie SuperBlade-Server in einer Vielzahl von anpassbaren Konfigurationen umfasst.