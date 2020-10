Berlin (ots) - Festakt in Berlin mit 70 Gästen aus Politik, Wirtschaft und

Kultur / Reden von Frank-Walter Steinmeier, Rem Koolhaas und Mathias Döpfner



Der Axel-Springer-Neubau in Berlin ist offiziell eröffnet. Exakt vier Jahre nach

dem Baustart und 54 Jahre nach Einweihung des gegenüberliegenden goldenen

Verlagshochhauses ergänzt der kubusförmige Bau den Axel-Springer-Kiez, das

Ensemble der verschiedenen Räumlichkeiten am Hauptsitz des Medien- und

Technologieunternehmens.





70 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur nahmen am Vormittag des 6. Oktobersunter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln an einem Festakt anlässlichder Eröffnung teil. Die Veranstaltung fand im 6. Stockwerk des Neubaus auf derWELT-Brücke statt, welche die Nord- und Südseite des Gebäudes verbindet und WELTmit den Gattungen Print, Digital und Fernsehen inklusive der TV-Studiosbeheimatet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Axel Springer sowieInteressierte konnten die Veranstaltung im Livestream auf axelspringer.de(https://www.axelspringer.com/de/) verfolgen.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Architekt Rem-Koolhaas und derVorstandsvorsitzende von Axel Springer, Mathias Döpfner, hielten dieEröffnungsreden.Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland: "AxelSpringer zeichnete mit dem alten Haus vor Jahrzehnten eine Anleihe auf dieZukunft. Sie hat sich ausgezahlt, vor dreißig Jahren, als unser Land wiedervereint wurde, ebenso wie heute. Aber mir scheint, auch dieses neue Haus deutetnicht nur die Zeit, in der wir leben. Es will für die Zukunft stehen. Auchdieses Haus will Symbol sein. Symbol für den radikalen Umbau eines Verlages inein Medienunternehmen, eine Antwort auf die Anforderungen und dieHerausforderungen der Digitalisierung."Rem Koolhaas, Architekt und Gründer Office for Metropolitan Architecture (OMA):"Paradoxerweise zeigen die aktuelle Pandemie und die gleichzeitige digitaleBeschleunigung die Notwendigkeit von Räumen, die für die Interaktion vonMenschen konzipiert sind. In einem typischen Bürogebäude tritt ein Besucher einund verschwindet dann wieder. Es ist alles andere als klar, was in einem solchenGebäude geschieht. Im Axel-Springer-Gebäude stehen Menschen und ihre Interaktionim Mittelpunkt. Das neue Verlagshaus ist ein Werkzeug für die Weiterentwicklungeines Unternehmens in ständiger Bewegung. Es bietet seinen Nutzern einephysische Basis - verschiedenste räumliche Gegebenheiten, intim bis monumental -im Gegensatz zur Eintönigkeit des Arbeitens im virtuellen Raum."Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE: "Wir wollten mit