NORDLB belässt BAYER AG auf 'Kaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Bayer von 65 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Noch sei der Themenkomplex rund um das angeblich krebserregende Mittel Glyphosat nicht endgültig abgearbeitet, da müssten die Leverkusener die Aktionäre bereits darauf einstimmen, dass das operative Geschäft insbesondere im Agrarbereich offenbar stärker als bisher angenommen unter erheblichem Gegenwind durch die Corona-Pandemie und von der Währungsseite leide, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Darauf mit der Ankündigung zusätzlicher Sparmaßnahmen zu reagieren, um den Schuldenabbau zu forcieren und finanziellen Spielraum für Investitionen in innovative und wachstumsstarke Bereiche zu schaffen, beurteile er positiv./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 14:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2020 / 15:02 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.