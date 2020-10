^ DGAP-News: PAION AG / Schlagwort(e): Sonstiges PAION BERICHTET ÜBER FORTSCHRITTE MIT BYFAVO (REMIMAZOLAM) BEI SEINEM LIZENZNEHMER ACACIA IN DEN USA

PAION BERICHTET ÜBER FORTSCHRITTE MIT BYFAVO (REMIMAZOLAM) BEI SEINEM LIZENZNEHMER ACACIA IN DEN USA

---------------------------------------------------------------------------

PAION BERICHTET ÜBER FORTSCHRITTE MIT BYFAVOTM (REMIMAZOLAM) BEI SEINEM LIZENZNEHMER ACACIA IN DEN USA



- Lizenznehmer Acacia nimmt letzte Hürde auf dem Weg zum Vermarktungsstart in den USA



- BYFAVOTM von der US-amerikanischen Drogenvollzugsbehörde DEA als Arzneimittel der Gruppe IV klassifiziert



- BYFAVOTM wird voraussichtlich vor Ende 2020 in den USA kommerziell verfügbar sein



Aachen, 06. Oktober 2020 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) informiert darüber, dass Acacia Pharma (Acacia), Remimazolam-Lizenznehmer für die USA, heute bekanntgegeben hat, dass die Drug Enforcement Administration (DEA; US-amerikanische Strafverfolgungsbehörde für Drogendelikte) das Kurzsedierungsmittel BYFAVO(TM) (Remimazolam) als Arzneimittel der Gruppe IV klassifiziert hat. In dieser Gruppe sind Arzneimittel mit geringem Missbrauchspotenzial und geringem Abhängigkeitsrisiko eingeordnet. Damit hat BYFAVO(TM) die gleiche Eingruppierung erhalten wie z. B. Midazolam und Diazepam (Valium(R)).



Am 2. Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) die Marktzulassung für BYFAVO(TM) für die Einleitung und Aufrechterhaltung einer Kurzsedierung bei Erwachsenen, die sich einem bis zu 30-minütigen Eingriff unterziehen. Die Klassifizierung durch die DEA stellt die letzte Voraussetzung für die Vermarktung von BYFAVO(TM) in den USA dar. Der Vermarktungsstart wird bis Ende 2020 erwartet.



Dr. Jim Phillips, Vorstandsvorsitzender der PAION AG, erklärte: "BYFAVOTM hat nun die abschließende Hürde zum kommerziellen Verkauf in den USA genommen. Wir freuen uns, dass unser Partner Acacia jetzt die letzten Vorkehrungen für den Vermarktungsstart in den USA abschließen kann."

"Wir sind der DEA für die zeitnahe Festlegung der Klassifizierung von BYFAVOTM

dankbar und freuen uns, dieses neuartige Produkt auf den US-Markt zu bringen",

kommentierte Mike Bolinder, CEO von Acacia Pharma. "Wir werden nun mit dem Etikettieren und Verpacken des kommerziellen Produkts beginnen, damit wir BYFAVOTM den Patienten so schnell wie möglich zur Verfügung stellen können. Wir erwarten, dass das Produkt vor Ende des Jahres in den USA zum Verkauf verfügbar sein wird. Unser erstes Produkt, BARHEMSYS(R) (Amisulprid-Injektion) gegen postoperative Übelkeit und Erbrechen, wurde im August auf den Markt gebracht und wir registrieren bereits Produktverkäufe. Wir freuen uns, diese beiden Medikamente Ärzten und ihren Patienten in den USA anbieten zu können. "