Evotec und Bristol Myers Squibb bauen Alzheimer-Kooperation aus

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec und der Pharmakonzern Bristol Myers Squibb weiten ihre Forschungspartnerschaft aus. Im Rahmen der seit einigen Jahren laufenden Allianz zur Identifizierung von Therapiemöglichkeiten für neurodegenerative Erkrankungen hätten die Partner einen weiteren Ansatz mit Blick auf die Alzheimer-Krankheit in das Portfolio aufgenommen, teilte Evotec am Donnerstag in Hamburg mit. In diesem Zuge erhält das deutsche Unternehmen den Angaben zufolge eine Zahlung in Höhe von 6 Millionen US-Dollar (5,1 Mio Euro)./mis/stw