Toronto 08.10.2020 - Der US-Bundesstaat Vermont hat am Mittwoch den Handel mit Cannabis legalisiert. Der Gouverneur spielte dabei eine besondere Rolle. Aphria hat seine erste Lieferung für den deutschen Markt abgeschlossen.



Im US-Bundesstaat Vermont ist Cannabis für den privaten Besitz seit zwei Jahren legal. Die Bürger durften bislang 28 Gramm Cannabisblüten und zwei Pflanzen besitzen. Verboten blieb der Verkauf von Cannabis.





Am Mittwoch trat nun ein Gesetzesentwurf in Kraft, der den Verkauf von Cannabis erlaubt. Der Gouverneur hatte entschieden, sich nicht gegen ein solches Gesetz stellen zu wollen.In Folge der gestrigen Entscheidung soll dann auch ein System zur Besteuerung und Regulierung von Cannabis geschaffen werden. Bis zuletzt war unklar, ob Gouverneur Phil Scott, der Mitglied der Republikaner ist, das Gesetz passieren lassen wird. Dass Scott auf das Veto verzichtet hat, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass viele Einwände des Gouverneurs berücksichtigt wurden. Bis es tatsächlich Cannabis in Vermont in Geschäften zu kaufen gibt, dürfte es noch einige Zeit dauern. Die Lizenzen für Cannabis-Verkaufsstellen müssen bis Anfang Oktober 2022 vergeben werden.Aphria schließt erste Lieferung nach Deutschland abFür die Papiere von Aphria geht es in Toronto am Donnerstag deutlich aufwärts. Das Unternehmen gab gestern bekannt, dass die erste Lieferung von EU-GMP zertifizierten Cannabisblüten nach Deutschland abgeschlossen wurde. Das Cannabis wurde an die deutsche Tochter CC Pharma geliefert.Der Verkauf medizinischen Cannabis‘ von Aphria in Deutschland soll im zweiten Quartal des nächsten Jahres beginnen.Aphria betonte in seiner Pressemitteilung wie wichtig der deutsche Markt für medizinisches Cannabis ist. Dies gilt nicht nur für den deutschen Markt selbst, sondern auch für die Bedeutung Deutschlands für den europäischen Markt.Die letzten Monate waren für die globale Cannabisbranche eine nicht unerhebliche Herausforderung. Die Unternehmen in Kanada konnten von der Einstufung als essentielles Gewerbe profitieren und weiterhin ihre Produktion verkaufen, einfach war es dennoch nicht, wie die Abschreibungen, die Aurora Cannabis kürzlich ankündigte, deutlich machen.Die AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) ist ein Unternehmen, das nicht den Risiken der Produktion ausgesetzt ist, sondern als Zwischenhändler medizinisches Cannabis für den deutschen Markt liefert. Seit Juni 2020 hat das Unternehmen dazu eine Lizenz, welche den Import aus EU-Staaten, aber auch Drittländern wie Kanada nach Deutschland ermöglicht. In einem nächsten Schritt wird dieses dann mit einer guten Marge direkt an Großhändler und Apotheken weiterverkauft.Erste Umsätze wurden bereits im Juli realisiert, wobei AMP German Cannabis Group monatlich drei Kilogramm medizinisches Cannabis aus den Niederlanden bezieht. Künftig sollen aber vor allem Lieferungen aus Kanada Umsätze generieren, wobei erste Bestellungen bereits erfolgt sind. In einem nächsten Schritt AMP ein deutschlandweites Vertriebsnetz aufbauen. Dazu wurde jüngst Marc Wälken von Spectrum Therapeutics, einer Marke von Canopy Growth Germany GmbH, welche wiederum eine Tochtergesellschaft von Canopy Growth ist, abgeworben.Quelle:www.youtube.com/watch?v=xz_2dXTKJEYAMP sieht sich dabei auch als Botschafter für medizinisches Cannabis und hat deshalb eine Online-Diskussionsreihe ins Leben gerufen. Dort sollen Entwicklungen und Herausforderungen um das Thema besprochen werden.AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) ist vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen und vor allem der kommenden Weichenstellungen günstig bewertet. Dies haben auch strategische Investoren erkannt, die bei der jüngsten Kapitalerhöhung einen deutlichen Aufschlag akzeptierten. Wohin es mit AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) geht und welche Rolle Aphrias Tochtergesellschaft CC Pharma dabei spielt, lesen Sie hier:https://bit.ly/3iwFTqh